Final Fantasy 16: Neuer Trailer verrät den Release-Termin für die PS5

Das Action-RPG Final Fantasy 16 hat einen neuen Trailer erhalten. Dieser gibt nicht nur weitere Einblicke in die Geschichte, sondern zeigt auch neues Gameplay-Material. Außerdem wissen wir jetzt, wann das Rollenspiel in den Handel kommt.Der bereits 16. Teil der legendären Rollenspielreihe führt Spieler dieses Mal in die finstere Fantasywelt von Valisthea. Das einst strahlende Königreich droht durch die Ausbreitung der Fäule unterzugehen, letzte Hoffnung sind die Domini genannten Kämpfer, die riesige Bestien oder auch: Esper, kontrollieren können. Spieler erleben die Geschichte aus der Perspektive des Kriegers Clive Rosfield, der jedoch von KI-gesteuerten Teammitgliedern unterstützt wird.Final Fantasy 16 setzt nicht auf die typischen rundenbasierten Kämpfe der Reihe, sondern auf ein actionreiches Kampfsystem, bei dem Spieler sogar die gewaltigen Esper kontrollieren können. Ein fokussierter Modus soll Spielern dabei helfen und das Gameplay insgesamt einfacher gestalten - natürlich nur, wenn man das denn möchte.Final Fantasy 16 erscheint am 22. Juni 2023 für zunächst sechs Monate exklusiv für die PlayStation 5 . Danach können dann Umsetzungen für weitere Plattformen folgen, Details hierzu wurden aber noch nicht geteilt.