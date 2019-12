Final Fantasy 7 - Das Remake zeigt sich im Game-Awards-Trailer

Mit Final Fantasy 7 Remake arbeitet Square Enix derzeit an einer optisch beeindruckenden Neuauflage des wohl beliebtesten Teils der Rollenspiel-Reihe. Bis zur Veröffentlichung im März 2020 dauert es noch ein wenig, weshalb nun ein neuer Trailer die Fans bei Laune halten soll. Gezeigt wurde das Video erstmals bei den Game Awards 2019.So wie auch schon das Original aus dem Jahr 1997 erzählt die Neuauflage die Geschichte der Widerstandsgruppe Avalanche, die auf dem Planeten Gaia den Konzern Shinra bekämpft. Dieser versucht nämlich, die Lebenskraft des Planeten für sich zu beanspruchen und für finstere Pläne zu missbrauchen. Square Enix wird das Remake in mehreren Kapiteln veröffentlichen und dabei wohl auch über die Handlung der Vorlage hinaus erweitern. Details wurden hierzu aber noch nicht verraten.Die erste Episode des Remakes erscheint am 3. März 2020 und wird dann zunächst exklusiv für die PlayStation 4 erhältlich sein. Ein Jahr später sollen dann Umsetzungen für weitere Plattformen folgen. Möglich wären somit auch Versionen für den PC und die Xbox One