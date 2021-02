Final Fantasy 14 - Square Enix stellt die Erweiterung 'Endwalker' vor

Fans von Final Fantasy 14 dürfen sich in diesem Jahr auf neue Inhalte freuen. Square Enix zeigt jetzt einen Trailer zur nächsten Erweiterung "Endwalker" und gibt einen Ausblick auf deren Inhalte. Außerdem steht fest, dass das Online-Rollenspiel auch noch für die PlayStation 5 erscheint.Endwalker ist die vierte große Erweiterung für das Online-Rollenspiel Final Fantasy 14, welches bereits Ende 2010 an den Start ging. Grundsätzlich soll Endwalker die Geschichte rund um Hydaelyn und Zodiark abschließen, bevor es dann mit einer komplett neuen Geschichte weitergeht. Zuvor muss jedoch noch einmal die Welt vor ihrem Untergang bewahrt werden. Dazu dürfen Spieler zur Insel Thavnair, nach Garlemald und auch zum Mond reisen.Square Enix hat bei der Ankündigung eine Reihe neuer Features in Aussicht gestellt. So erhöht sich die Maximalstufe von 80 auf 90, es gibt neue Dungeons, einen weiteren Raid, neue PvP-Inhalte, ein neues Wohngebiet zusätzliche Ausrüstung sowie Rezepte und vieles mehr. Eine Übersicht der weiteren angekündigten Inhalte findet sich auf der Webseite zum Spiel Final Fantasy 14: Endwalker startet im Herbst 2021 für den PC und die PlayStation 4 , außerdem erscheint das Spiel in einer optimierten Version für die PlayStation 5 . Ein Betatest startet am 13. April.