Endlich da! Die Mega-Fan-Mod Fallout: London ist ab sofort erhältlich

Riesige Mod für Fallout 4 spielt in London

Kostenloser Download bei GOG.com

Eigentlich sollte Fallout: London bereits im April erscheinen, allerdings musste das Team FOLON den Release damals recht kurzfristig noch einmal verschieben . Ab heute ist die riesige Fan-Mod nun aber schließlich verfügbar - kostenlos für Besitzer der PC-Version von Fallout 4.Zwar dürfte Fallout 5 noch einige Jahre entfernt sein und auch der letzte Teil liegt mittlerweile schon mehrere Jahre zurück (nämlich fast neun!), dennoch haben Fans der postapokalyptischen Spielereihe in letzter Zeit allen Grund zur Freude: Einerseits war im April die durchaus gelungene Fallout-Serie von Amazon gestartet und andererseits ist mit Fallout: London nun eine äußerst ambitionierte Modifikation für Fallout 4 erschienen, die schon seit ihrer Ankündigung vor ein paar Jahren für Aufsehen sorgt.Bei Fallout: London handelt es sich nämlich um eine sogenannte Total-Conversion-Modifikation, die so umfassend ist, dass man auch schon von einem vollkommen neuen Spiel sprechen könnte. Diese verlegt wenig überraschend - der Titel verrät es ja bereits - die Handlung von Amerika nach Europa oder genauer nach London. 160 Jahre nach dem Abwurf der Bomben und rund 40 Jahre vor den Ereignissen von Fallout 3.Dies ermöglicht nicht nur einen vollkommen neuen Blickwinkel auf die Hintergrundgeschichte der Reihe, sondern bietet auch viel Platz für neue Charaktere, Schauplätze, Quests, Waffen, Kreaturen und vieles mehr. In Zahlen ausgedrückt erwarten Spieler rund 200 Quests in 15 Londoner Stadtbezirken und 20 unterschiedliche Fraktionen. Die verzweigte Handlung soll sich dabei auf bis zu 90 Stunden erstrecken und sogar unterschiedliche Enden bieten. Einen Vorgeschmack auf all das liefert nun außerdem ein rund drei Minuten langer Launch-Trailer.Voraussetzung zum Spielen von Fallout: London ist die Fallout 4: Game of the Year Edition inklusive sämtlicher DLCs. Derzeit wird die Gratis-Mod ausschließlich über GOG.com angeboten, der Download kann aber auch für die Steam-Version genutzt werden. Bei der Installation gilt es jedoch ein paar Dinge zu beachten, beispielsweise ist ein Downgrade des Spiels erforderlich, außerdem müssen Cloud-Spielstände abgeschaltet werden.Weitere Details sind auf der Give-away-Seite auf GOG.com zu finden. Wer das Spiel im Epic Games Store gekauft hat, kann die Mod leider nicht installieren und auch eine Konsolenfassung ist nicht verfügbar.