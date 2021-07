Fallout 76 - Trailer zum Start des neuen Stählerne Herrschaft-Updates

Fallout 76 hat sein nächstes großes Content-Update erhalten: "Stählerne Herrschaft" bringt die aktuell laufende Geschichte zu einem Ende, außerdem gibt es ein neues System zur Herstellung legendärer Gegenstände und vieles mehr. Begleitet wurde der Start von einem neuen Trailer.In "Stählerne Herrschaft" spitzt sich der Konflikt zwischen Paladin Rahmani und Ritter Shin weiter zu und erreicht schließlich auch seinen Höhepunkt. Spieler werden sich also endgültig entscheiden müssen, welchen Weg die Bruderschaft einschlägt. Zudem gilt es, das unerwartete Auftauchen zahlreicher Supermutanten zu erforschen.Zusätzlich zu der neuen Quest-Reihe bringt das Update noch weitere interessante Neuerungen mit. So lassen sich nun normale Waffen und Rüstungen ganz einfach in legendäre 1-, 2- oder 3-Sterne-Gegenstände umwandeln, sofern die dafür erforderlichen Ressourcen verfügbar sind. Weiterhin gibt es neue Schauplätze und Ausrüstungsgegenstände sowie ein weiteres Saison-5-Spielbrett."Stählerne Herrschaft" ist ab sofort als kostenloses Update für alle Spieler von Fallout 76 erhältlich.