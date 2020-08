Fall Guys im Launch-Trailer: Battle Royale einmal anders

▼ Ganzen Artikel anzeigen ▼

Devolver Digital veröffentlicht heute den niedlich-bunten Multiplayer-Titel Fall Guys: Ultimate Knockout, in dem sich bis zu 60 Spieler in chaotischen Online-Partien miteinander messen können. Ein farbenfroher Launch-Trailer zeigt jetzt, wie spaßig die an Takeshi's Castle erinnernden Wettkämpfe aussehen.Fall Guys: Ultimate Knockout entlässt bis zu 60 Teilnehmer in Gestalt anpassbarer Cartoon-Charaktere gleichzeitig in einen großen Spielbereich, in dem diese sich insgesamt 25 un­ter­schied­li­chen Aufgaben stellen müssen - beispielsweise müssen ein Hindernis-Parcour be­wäl­tigt oder ein Berg erklommen werden. In manchen Minispielen muss allerdings auch im Team gearbeitet werden, um den nächsten Abschnitt zu erreichen.Dennoch gilt: Runde für Runde scheiden Spieler aus und am Ende kann nur einer als Sieger das Ziel erreichen. Fall Guys ist ab sofort für den PC und die PlayStation 4 erhältlich. Au­ßer­dem ist es Teil des PlayStation-Plus-Programms im August.