Fall Guys - Kunterbunter Trailer kündigt den Start von Season 4 an

Das Studio Mediatonic arbeitet derzeit an der vierten Season von Fall Guys: Ultimate Knockout. Neuer Schauplatz wird dann eine futuristische Neonwelt sein, die es jetzt in einem neuen Trailer zu sehen gibt. Das Video verrät außerdem den Starttermin der neuen Inhalte - allzu lang fällt die Wartezeit dabei nicht mehr aus.Nachdem es in der letzten Staffel von Fall Guys winterlich-weihnachtlich zugegangen war, reisen die Beans-Charaktere als Nächstes in die Zukunft. Im Cinematic-Trailer zur neuen Season 4 findet das chaotische Wetteifern um die Krone im vom Neonlicht durchtränkten Blunderdome statt. Ganz zum Schluss hält das Video noch eine Anspielung auf ein anderes, derzeit beliebtes Indie-Game bereit - gut möglich, dass es also auch von Among Us in­spi­rier­te Spielinhalte geben wird.Genaue Details zu den Neuerungen haben die Entwickler allerdings noch nicht verraten. Allzu lange dürfte dies aber nicht mehr dauern, denn Fall Guys Season 4 startet bereits am 22. März 2021 für den PC und die PlayStation 4