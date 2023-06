Fable: Microsoft bringt das Kultrollenspiel mit viel Humor zurück

Fable (4) ist zurück und bringt viel Humor mit

Am Sonntagabend hat Microsoft sein Xbox Games Showcase 2023 veranstaltet und dabei handelte es sich um einen Ersatz für die früher traditionelle E3-Pressekonferenz. Eröffnet wurde das Event mit viel britischem Humor und dem Rollenspiel Fable.Der letzte Teil von Fable liegt mittlerweile 13 Jahre zurück und die für ihren britischen Humor bekannte Rollenspielreihe gab nun ein kräftiges Lebenszeichen von sich. Denn der vierte Fable-Teil wurde mit einem Trailer angekündigt, wird allerdings nur Fable heißen - auf die "4" im Titel verzichtet Playground Games. Microsoft und der der bisher für die Rennspielreihe Forza Horizon bekannte Entwickler wollen sich damit wohl auch von Peter Molyneux' Lionshead Studios abgrenzen bzw. andeuten, dass es sich hier um einen Art Reboot handelt.Allzu viele Hinweise auf das Gameplay bot der Trailer nicht, sehenswert ist er aber trotzdem. Und hörenswert: Denn zu sehen und hören ist darin Richard Ayoade, dieser dürfte vielen aus der nerdigen britischen Sitcom The IT Crowd bekannt sein. Ayoades Figur spricht über das Leben in einer Fantasy-Welt voller Helden und Monster und den Umstand, dass er eigentlich nur sein Gemüse anbauen will.Doch gegen Ende des Trailers gibt es eine Überraschung: Denn die Heldin trifft auf den vermeintlichen Gärtner, doch es stellt sich heraus, dass dieser der Riese aus dem englischen Märchen Jack und die Bohnenranke ist. Wie der Kampf endet, ist nicht zu sehen, der Riese schnappt die Heldin und letztere sagt "Oh, F ..." Gemeint ist damit aber natürlich der Spieletitel Fable.