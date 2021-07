FIFA 22 - Next-Gen-Konsolen bekommen technisch viel Neues

Mehr Realismus dank Hypermotion

Schöner spielen, aber nicht für alle

Wie erwartet bringt EA Sports auch in diesem Herbst wieder eine aktualisierte Version seiner Fußballsimulation FIFA in den Handel. Highlight wird dann eine neue Technologie namens "Hypermotion" sein, die für noch mehr Realismus auf dem Rasen sorgen soll. Allerdings werden nicht alle Spieler in den Genuss der Neuerung kommen.EA Sports dreht in FIFA 22 wieder an der Realismus-Schraube und will sich dabei die technischen Möglichkeiten der neuesten Konsolengeneration zunutze machen. Hierfür kommen bei der Entwicklung sogenannte Xsens-Anzüge zum Einsatz, um von 22 spielenden Profi-Fußballern gleichzeitig Bewegungsdaten zu sammeln. Ein neuer Machine-Learning-Algorithmus hat außerdem auf Grundlage des realen Spielgeschehens in Echtzeit mehr als 4.000 neue Animationen berechnet.Weiterhin verspricht EA Sports insgesamt eine deutlich optimierte künstliche Intelligenz der Spieler, die künftig besser auf gegebene Spielsituationen reagieren - im Angriff können Stürmer bis zu sechsmal mehr Entscheidungen innerhalb einer Sekunde treffen. Abwehrspieler agieren nun stärker als taktische Einheiten und können zum Beispiel Lücken effektiver schließen, so die Entwickler.Jedoch wird EA Sports die unter dem Begriff "Hypermotion" zusammengefassten Neuerungen nicht auf allen Plattformen zugänglich machen, sondern nur auf der PlayStation 5 Xbox Series X und Google Stadia. Versionen für die PlayStation 4 Xbox One und den PC verharren technisch auf dem Stand der Vorjahresversion. Besonders für PC-Spieler dürfte diese Entscheidung ärgerlich sein, sofern diese sich in der Vergangenheit nicht bereits an diese Vorgehensweise gewöhnt haben.Für andere Neuerungen trifft dies nicht zu, sodass auch PC-Spieler und Besitzer einer Last-Gen-Konsole etwa im Karrieremodus ihren eigenen Club erstellen und managen können. FIFA 22 erscheint am 1. Oktober 2021.