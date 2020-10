FIFA 21 - EA zeigt den Launch-Trailer zur Fußballsimulation

Electronic Arts hat den finalen Trailer zu FIFA 21 veröffentlicht, bevor die Fußballsimulation am 9. Oktober erscheint. Das Video zeigt unter anderem den diesjährigen Cover-Star Mbappe und soll noch einmal auf den neuesten Ableger der Serie einstimmen.Das Video mit dem Titel "Win as One" enthält dabei allerdings kaum Ingame-Material, son­dern setzt mehr auf Realszenen, zeigt Spieler und Spielerinnen, wobei das bekannteste Gesicht der französische Superstar Kylian Mbappé sein dürfte.FIFA 21 bringt eine Reihe Neuerungen. So müssen Spieler im Karrieremodus nicht mehr die Ergebnisse der Simulationen abwarten, sondern können selbst ins Geschehen eingreifen und den Endstand direkt beeinflussen. Die Spielerentwicklung und das Training wurden überarbeitet, außerdem gibt es Verbesserungen beim Aktivitäten-Managementsystem und der Gegner-KI. Weitere Änderungen betreffen etwa das Transfer-System und FIFA Ultimate Team, das weitere Spielmöglichkeiten erhält.FIFA 21 erscheint am 9. Oktober 2020 für den PC, die Nintendo Switch , die PlayStation 4 und die Xbox One . Seit dem 1. Oktober 2020 kann FIFA 21 als zehnstündige Probeversion via EA Play angespielt werden (kostenpflichtiges Abonnement erforderlich).