FIFA 21 - EA Sports stellt die neuen Gameplay-Features im Trailer vor

EA Sports hat einen ersten Gameplay-Trailer zu FIFA 21 veröffentlicht und zeigt darin einige der Verbesserungen, die der neueste Teil der Fußballreihe mit sich bringt. Dazu gehören etwa ein agileres Dribbling, sogenanntes "Positioning Awareness" der Spieler und ein neuer Wettkämpfermodus.Für FIFA 21 nimmt EA Sports wieder an vielen Bereichen des Gameplays Verbesserungen vor, um so ein noch realistischeres Spielgefühl zu erreichen. Dies betrifft etwa das Dribb­ling, bei dem Spieler etwa neue Spezialbewegungen durchführen können, um die geg­ne­ri­schen Verteidiger auszutricksen.Das neue "Positioning Awareness" sorgt für ein verbessertes Stellungsspiel von Fuß­ball­stars, die nun intelligenter auf das gegenwärtige Geschehen auf dem Platz reagieren. Wie im Trailer zu erkennen ist, können Spieler auch die Laufwege von Mitspielern besser be­ein­flus­sen. Ebenfalls zeigt das Video eine neue Zurückspulen-Funktion Anstoßmodus.Wenn FIFA 21 am 9. Oktober für den PC, die PlayStation 4 Xbox One und Nintendo Switch erscheint, wird es außerdem einen neuen Wettkämpfermodus geben, in dem Spieler er­fah­ren können wie es sich anfühlt, gegen die besten FIFA-Profis der Welt anzutreten.