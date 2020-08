FIFA 21 - Diese Neuerungen bringt der Karrieremodus

Der Karrieremodus ist schon längere Zeit fester Bestandteil der FIFA-Reihe. Für den neuesten Ableger plant EA Sport nun einige Neuerungen, die eine noch intensivere Spielerfahrung liefern soll. Auf welche Verbesserungen sich Fans freuen dürfen, zeigen die Entwickler in einem neuen Video.Interessanteste Änderung im Karrieremodus von FIFA 21 dürften die interaktiven Match-Simulationen sein. Anders als bisher können Spieler jederzeit in simulierte Matches ein­grei­fen, die Spieltaktik ändern, Auswechslungen vornehmen - oder auch selbst die Kontrolle über die Kicker übernehmen.Weiter hat EA die Möglichkeiten zur individuellen Spielerentwicklung erweitert, sodass Trai­ner gezielt an den Schwächen ihrer Fußballer arbeiten können. Auch gibt es neue Trans­fer­op­tio­nen, insgesamt wurde der Transfermarkt noch realistischer gestaltet.