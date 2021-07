F1 2021 - Der Launch-Trailer zur Rennsimulation geht an den Start

Am Freitag erscheint F1 2021 für PC und Konsolen, Neuerungen gibt es etwa bei den Anpassungsmöglichkeiten, der Karriere und in Form eines Story-Modus. Dank der erweiterten Möglichkeiten der neuen Konsolengeneration wartet die diesjährige Auflage der Rennsimulation zudem mit Grafikverbesserungen und weiteren technischen Optimierungen auf.Wenige Tage vor dem Start haben Codemasters und Electronic Arts den offiziellen Launch-Trailer zu F1 2021 veröffentlicht. Dieser verspricht spannende Action auf der Rennstrecke und stimmt auf den neuen Story-Modus "Braking Point" ein. Hier dürfen Spieler eines von fünf Teams auf Ihrem Weg von der F2 in die F1 begleiten.Im Karriere-Modus können zwei Teilnehmer kooperativ zusammenspielen oder auch in unterschiedlichen Rennställen gegeneinander antreten. Steigen Spieler zu einem späteren Zeitpunkt ins Renngeschehen ein, werden die aktuelle Fahrer- und Konstrukteursrangliste aus der realen Saison übernommen. Darüber hinaus versprechen die Entwickler neue Fahrerwertungen und mehr Anpassungsmöglichkeiten.F1 2021 erscheint am 16. Juli neben dem PC, der PlayStation 4 und Xbox One erstmals auch für die PlayStation 5 sowie Xbox Series X und bietet auf den neuen Konsolen eine verbesserte Grafik, ein optimiertes Force Feedback, kürzere Ladezeiten und mehr Details beim Schadensmodell.