F1 2020 - Neuer Trailer zeigt erste Eindrücke von der Rennsimulation

Codemasters und Koch Media haben einen neuen Trailer zur Racing-Sim F1 2020 ver­öf­fent­licht. Zu sehen gibt es darin erstmals Eindrücke aus dem Spiel, das im Juli auf dem PC und den Konsolen von Sony und Microsoft an den Start geht.Mit der Veröffentlichung von F1 2020 feiert der Entwickler das 70te Jubiläum der Königs­klasse des auch hierzulande beliebten Rennsports. Erstmals können Spieler dabei ihr ei­ge­nes Rennteam einschließlich Fahrer und Sponsoren erstellen und gegen bekannte Renn­ställe antreten. Wie im Gameplay-Trailer zu sehen ist, sind in der Simulation auch die Fahr­zeu­ge der Formula 2 enthalten und sogar Teil des Karrieremodus.Mit Hanoi Circuit und Circuit Zandvoort sind in der diesjährigen Ausgabe zudem zwei neue Rennstrecken mit dabei. F1 2020 erscheint am 10. Juli 2020 für den PC, die PlayStation 4 und die Xbox One