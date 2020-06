F1 2020 - Gameplay-Video zeigt die neue Rennstrecke in Hanoi

Codemasters stimmt mit einem neuen Gameplay-Video auf die Rennsimulation F1 2020 ein, die im nächsten Monat auf dem PC und Konsolen an den Start geht. Zu sehen sind darin Eindrücke von der Rennstrecke in Hanoi.Der Hanoi Circuit ist eine der neuen Rennstrecken in F1 2020 und wurde natürlich seinem realen Vorbild detailgetreu nachempfunden. Inspiriert wurde die Strecke von anderen legendären Rennbahnen wie Suzuka, Monaco und dem Nürburgring. Mit einer Strecke von rund 5,6 km und insgesamt 23 Kurven lädt die Hanoi-Strecke auf langen Geraden zu spannenden Überholmanövern ein.F1 2020 erscheint am 10. Juli 2020 für den PC, die PlayStation 4 und die Xbox One . Außerdem ist die Simulation ab diesem Termin über Google Stadia spielbar.