Evil Dead: The Game - Neuer Trailer stellt den Kandarian Demon vor

Evil Dead: The Game hat einen neuen Trailer erhalten. Darin stellt uns kein geringerer als Bruce Campbell höchstpersönlich den furchterregenden Kandarischen Dämon ein wenig genauer vor - wer möchte, kann sich in dem Multiplayer-Spiel auch auf die Seite des Bösen schlagen.Evil Dead: The Game lässt die Welten aller drei Evil Dead-Filme sowie der Serie Ash vs. Evil Dead zu einem Koop- beziehungsweise PvP-Actionspiel verschmelzen. Bis zu vier Spieler schlüpfen wahlweise in die Rollen von Helden wie Ash, Scotty, Kelly Maxwell oder Lord Arthur, um den Deadites ordentlich in den Hintern zu treten.Wem dies jedoch zu langweilig ist, der darf auch das Kommando über den Kandarischen Dämonen übernehmen, eine von mehreren unterschiedlichen Gestalten annehmen und Jagd auf die Überlebenden machen. Dieser kann dann nicht nur selbst ins Geschehen eingreifen, sondern zudem weitere Dämonen befehligen und sogar verschiedene Umgebungsobjekte kontrollieren.Evil Dead: The Game erscheint am 13. Mai 2022 für den PC (Epic Games Store), die PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X/S