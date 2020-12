Evil Dead: The Game - Koop-Horror-Shooter für 2021 angekündigt

Die Evil Dead-Filme sind schon lange Kult und haben in der Vergangenheit auch schon einige Videospieladaptionen erhalten. Fans dürfen sich schon bald über eine weitere Versoftung freuen, denn bei den Game Awards wurde Evil Dead: The Game offiziell angekündigt.Evil Dead: The Game entsteht beim Studio Saber Interactive in Zusammenarbeit mit Boss Team Games. Wie der Ankündigungstrailer zeigt, basiert der Titel auf der gleichnamigen Filmreihe (hierzulande: Tanz der Teufel) und so ist im Video beispielsweise ein recht junger Ash Williams und der abgelegenen Waldhütte zu sehen. Da es sich um einen Koop-Third-Person-Shooter handelt, muss Ash aber nicht allein gegen die dämonischen Deadites kämpfen, sondern er erhält tatkräftige Unterstützung, unter anderem durch Kelly Maxwell aus der TV-Serie Ash vs. Evil Dead. Wie bei der Ankündigung erklärt wurde, soll ein Spieler außerdem die Kontrolle über einen Dämon übernehmen können und so den anderen Spielern das Überleben möglichst schwer machen.Evil Dead: The Game soll 2021 für den PC, die PlayStation 4 Xbox Series X und Nintendo Switch erscheinen, einen Termin gibt es bislang aber noch nicht.