Electronic Arts zeigt die ersten Spielszenen aus Star Wars: Squadrons

Vor ein paar Tagen hatte Electronic Arts den Weltraum-Shooter Star Wars: Squadrons offiziell angekündigt. Zu sehen gab es bisher jedoch nur einen (durchaus gelungenen) CGI-Trailer . Wie der Publisher bereits versprochen hatte, wurde nun aber recht kurzfristig auch ein erstes Gameplay-Video nachgereicht, dass nun ausführliche Einblicke in das Spiel liefert.Das Video wurde erstmals während des EA-Play-Livestreams präsentiert und zeigt sowohl Ausschnitte aus der Singleplayer-Kampagne als auch aus dem Multiplayer. In der Kam­pag­ne nehmen Spieler für die neue Republik und für das Imperium im Cockpit verschiedener Raumschiffe Platz, um immer anspruchsvoller werdende Missionen abzuschließen. Das Be­son­de­re: Das gesamte Spiel kann auch im VR-Modus erlebt werden.Im Multiplayer finden Gefechte vornehmlich in einem Fünf-Gegen-Fünf-Modus statt (Dogfight Mode), in den sogenannten Fleet Battles dürfen Spieler außerdem zusammen verschiedene Aufgaben erledigen. Star Wars: Squadrons erscheint am 2. Oktober 2020 für den PC, die PlayStation 4 und Xbox One