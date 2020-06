Star Wars: Squadrons - Neuer Weltraum-Shooter angekündigt

Gefechte aus der Cockpit-Perspektive

Fokus auf dem Multiplayer

Cross Play und VR-Modus

Electronic Arts hat ein weiteres Spiel aus dem Star-Wars-Universum angekündigt. Star Wars: Squadrons ist ein Weltraum-Shooter, in dem Spieler wahlweise auf der Seite der Neuen Republik oder der Rebellen kämpfen. EA verspricht unter anderem spannende Multiplayer-Gefechte, eine Singleplayer-Kampagne und sogar einen VR-Modus für ein noch intensiveres Erlebnis.Begleitet wurde die Ankündigung von Star Wars: Squadrons von einem ersten Render-Trailer, der zwar noch keine Spielszenen enthüllt, aber dennoch durchaus sehenswert ist und einen recht guten Ersteindruck vom Szenario vermittelt. Zeitlich ist das Spiel nach den Er­eig­nis­sen des Films "Die Rückkehr der Jedi-Ritter" (1983) angesiedelt, also unmittelbar nach der Schlacht von Endor und der Zerstörung des Todessterns II. Spieler werden die Geschichte aus verschiedenen Blickwinkeln erleben und dürfen dabei sowohl in Raumschiffen der Neuen Republik als auch in denen des Imperiums Platz nehmen. Als Schauplätze stellt EA bisher eher unbekannte Orte wie den Gas­rie­sen Yavin Prime oder den zerschmetterten Mond von Galitan in Aussicht. Zudem dürfen wir uns wohl auf kleinere Gastauftritte bekannter Star-Wars-Charaktere freuen.Der Schwerpunkt von Star Wars: Squadrons dürfte allerdings auf dem Multiplayer liegen. Hier spricht Electronic Arts von 5-gegen-5-Gefechten, in denen Spieler jeweils das Flagg­schiff des Gegners zerstören müssen. Dabei soll die Zusammenarbeit im Team eine große Rolle über Sieg und Niederlage spielen. In einem weiteren Modus müssen Spieler in Luft­kämp­fen gemeinsam möglichst viele feindliche Raumschiffe abschießen. Versprochen wird auch ein umfassendes System zur Anpassung der Raumschiffe, welche nicht nur deren Aus­sehen verändern, sondern auch das Gameplay beeinflussen. Entsprechende Kom­po­nen­ten wie Waffen, Schilde und Antriebe lassen sich durch Erfolge freispielen und müssen nicht zwingend durch Mikrotransaktionen gekauft werden.Star Wars: Squadrons erscheint am 2. Oktober dieses Jahres für den PC, die PlayStation 4 sowie die Xbox One . Zwischen sämtlichen Plattformen soll Cross Play möglich sein, auf der PS4 und dem PC wird es außerdem einen VR-Modus geben.Electronic Arts hat außerdem versprochen, am 19. Juni weitere Details zum Spiel während des EA Play Live-Streams bekanntzugeben und erste echte Spielszenen zu zeigen.