Star Wars: Squadrons - Animierter Kurzfilm 'Hunted' veröffentlicht

Electronic Arts, Lucasfilm, ILM und das Studio Motive haben einen animierten Kurzfilm zu Star Wars: Squadrons veröffentlicht. Das Video soll den Zuschauer auf die rasanten Weltraumschlachten des Shooters einstimmen, der bereits in rund zwei Wochen startet.Das Video mit dem Titel "Hunted" hat eine Spielzeit von knapp sieben Minuten und beginnt mit einem Überraschungsangriff der Neuen Republik auf eine Werft bei Var-Shaa. Kurz da­rauf wird der imperiale Staffelanführer und TIE-Pilot Varko Grey von einem X-Wing-Piloten verfolgt. Zeitlich ist das Geschehen vor der Handlung des Spiels angesiedelt. Wie EA er­klärt, werden Spieler in Star Wars: Squadrons auch an der Seite des Elitepiloten Varko Grey kämpfen.Star Wars: Squadrons erscheint am 2. Oktober 2020 für den PC, die PlayStation 4 und Xbox One . Auf dem PC und der PlayStation 4 werden VR-Support geboten, zudem un­ter­stützt das Spiel Crossplay.