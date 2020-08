Star Wars: Squadrons - EA zeigt neue Eindrücke aus der Kampagne

Alle News zur Spielemesse in Köln

Electronic Arts hat zur Gamescom 2020 einen neuen Trailer zu Star Wars: Squadrons veröffentlicht. Im Video steht vor allem die Singleplayer-Kampagne im Mittelpunkt und so führt uns das Video durch eine frühe Mission des Spiels.Das neue Vorschauvideo feierte seine Premiere am Donnerstagabend bei der ersten rein digitalen Gamescom Night Live und zeigt eine Mission, in welcher Spieler auf der Seite des Imperiums im Cockpit Platz nehmen und hinter den feindlichen Linien einen Spion abholen und in Si­cher­heit bringen müssen.Allerdings werden Spieler nicht nur für das Imperium kämpfen, sondern wechseln im Verlauf des Spiels immer wieder zwischen zwei Piloten, welche für die Rebellen oder eben das Im­pe­rium kämpfen. Dadurch sollen Spieler einen Einblick in beide Seiten des Konfliktes erhalten.Star Wars: Squadrons erscheint am 2. Oktober 2020 für den PC, die PlayStation 4 und die Xbox One . Electronic Arts betonte noch einmal, dass Squadrons auf der PS4 und dem PC auch vollständig mit einer Virtual-Reality-Brille spielbar sein wird.