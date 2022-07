Eines der größtes Updates der GTA Online-Geschichte steht an

Einfach noch etwas krimineller: The Criminal Enterprises DLC für GTA Online

The Criminal Enterprises: Unter diesem Namen schickt sich Rockstar an, für GTA Online eines der größten Updates der letzten Jahre zu liefern. Ab dem 26. Juli werden die Karriere-Möglichkeiten von digitalen Gangstern damit sehr deutlich ausgebaut.Rockstar Games fängt gerade an, seine Kräfte auf GTA 6 zu bündeln, vorher kann man aber noch die Früchte der Entwicklerarbeit der letzten Monate ernten. Wie das Unternehmen mitteilt , wird am 26. Juli die Erweiterung The Criminal Enterprises als kostenloses Update für GTA Online bereitgestellt. Mit unzähligen neuen Missionen, Agenten-Aufträge und ganz neuen Geschäftsmöglichkeiten für kriminelle Karrieren ist es eines der größten Updates der letzten 9 Jahre.Rockstar holt sich die Inspiration natürlich auch aus dem echten Leben. So wird das südliche San Andreas von einer Wirtschaftskrise gebeutelt, Benzinpreise gehen durch die Decke, der Einzelhandel liegt wegen stockender Lieferwege brach, dazu kommt eine Hitzewelle. Guter Nährboden für die Geschichte rund um Gangsterbosse, Biker, Nachtclub-Besitzer und Waffenschmuggler.Bürobesitzer und Führungskräfte finden den neuen NPC Lupe in ihren Gebäuden vor, die Missionen rund um Spezialfracht liefert. Einmal täglich kann außerdem eine Liefermission abgeschlossen werden. Die Entwickler liefern zwei weitere Quellen für wertvolle Fracht, die sich in den Beschaffungsmissionen finden.Für Biker werden die Möglichkeiten in der Motorrad-Tuningwerkstatt deutlich ausgebaut. An der Wand im Konferenzraum des Clubhauses finden sich zudem zwei neue Missionen. Zu guter Letzt tut sich auch mit der Versorgung der eigenen Bar eine neue Geldquelle auf.Der Waffenshop Ammu-Nation will nach dem Update einmal täglich mit bestimmten Waffen beliefert werden. Außerdem laden zwei neue Versorgungsmissionen dazu ein, zwei Ziele auszurauben. "Spieler werden Agent 14 unterwegs anrufen können, um ihren Forschungsfortschritt durch den Diebstahl von Informationen von einem schwerbewaffneten Ziel zu beschleunigen", so die Entwickler.Bleiben noch Neuerungen für Nachtclub-Besitzer, die mit zwei neuen Missionen ihr legales Geschäft beleben können. Im Club selbst gilt es die Stimmung der Gäste immer im grünen Bereich zu halten. Zu guter Letzt liefern Yohan und Tony thematisch passende Missionen.Keine Lust auf Kriminalität? Dann kann man sich nach dem Update auch auf die Seite der Ermittler des IAA schlagen und zusammen mit bis zu 4 Spielern als Agenten gegen die Ölmagnaten in Los Santos vorgehen.