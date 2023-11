Dragon's Dogma 2: Neuer Trailer und Release-Termin zum Action-RPG

Kampf um den Thron

Release im März 2024

Capcom hatte seiner Rollenspiel-Hoffnung Dragon's Dogma 2 am Dienstagabend ein eigenes Showcase-Event gewidmet. In diesem wurden nicht nur neue Details zum Spiel verraten, sondern es gab auch einen weiteren Trailer zu sehen. Zudem wurde der Release-Termin für PC und Konsole bestätigt.Höhepunkt der via YouTube übertragenen Show war der neue Gameplay-Trailer zu Dragon's Dogma 2, der unter anderem zeigt, wie der Held gegen verschiedene Monster kämpft. Zu diesen zählt etwa der Riese Talos, der jedoch nicht gerade leicht zu bezwingen sein dürfte. Auch erfahren wir neue Details zur Hintergrundgeschichte, welche den Spieler in der Rolle des Erweckten in einen Konflikt zwischen zwei Königreichen hineinwirft.Wie Capcom noch einmal erklärte, wird die Handlung von Dragon's Dogma 2 in derselben Welt des ersten Teils spielen, jedoch in einem Paralleluniversum. Story-Vorkenntnisse sind somit nicht erforderlich. Beim Showcase wurde außerdem die neue Laufbahn des Illusionisten vorgestellt. Diese Spezialisierung ist vor allem für Spieler eine gute Wahl, die das Kampfgeschehen geschickt aus der Ferne kontrollieren möchten. Beispielsweise kann der Illusionist Feinde so manipulieren, dass sie sich gegenseitig bekämpfen, oder die Fähigkeiten von Vasallen vorübergehend verstärken.In der Show ging es auch um Nebenquests und die Rolle von Vasallen, die Spieler begleiten und etwa als Dolmetscher dienen können. Außerdem wurde kurz der Charaktereditor gezeigt, der dieses Mal Fotogrammmetrie nutzt.Schließlich wurde das Release-Datum verkündet: Dragon's Dogma 2 erscheint am 22. März 2024 für PC (Steam), die PlayStation 5 und Xbox Series X/S . Vorbestellungen sind ab sofort möglich. Wer vorab zu Standard-Edition greift, erhält ein Set mit vier Ingame-Waffen, bei der Deluxe-Edition gibt es zusätzlich noch den Ring der Sicherheit.