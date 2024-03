Dragon's Dogma 2: Capcoms neues Action-RPG im Launch-Trailer

Ab heute ist das Rollenspiel Dragon's Dogma 2 erhältlich und lädt Spieler auf ein gewaltiges Abenteuer in einer offenen Fantasywelt voller Monster und natürlich auch Drachen ein. Pünktlich zum Start hat Capcom den Launch-Trailer zur Ansicht bereitgestellt.In Dragon's Dogma 2 müssen sich Spieler als sogenannter Erweckter auf eine schicksalhafte Begegnung (sprich: einen Kampf) mit einem Drachen vorbereiten, um so den Thron für sich beanspruchen zu können. Bevor es so seit ist, müssen aber noch andere Abenteuer überstanden und Gegner bezwungen werden. Einen Vorgeschmack liefert hier noch einmal der nun veröffentlichte Trailer mit einer Mischung Gameplay- und Videosequenzen.Zwar ist Dragon's Dogma 2 wie sein rund 12 Jahre alter Vorgänger erneut als reine Singleplayer-Erfahrung ausgelegt, dennoch sind Spieler nicht gänzlich auf sich allein gestellt: Sie werden nämlich von Vasallen begleitet, die sich alle einzigartig verhalten und dank künstlicher Intelligenz fast schon das Gefühl menschlicher Mitspieler vermitteln, so Capcom.Dragon's Dogma 2 ist ab sofort für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S erhältlich. Etwa ein Blick in die Bewertungen bei Steam zeigt allerdings, dass das Spiel zum Start anscheinend mit technischen Schwierigkeiten zu kämpfen hat. Capcom hat sich zu den Problemen bereits geäußert und will diese näher untersuchen.