Dragon's Dogma 2: Capcom zeigt erste Eindrücke aus dem Rollenspiel

Singleplayer, aber mit KI-Begleitern

Noch ohne Erscheinungsdatum

Schon im letzten Jahr hatte Capcom Dragon's Dogma 2 zwar angekündigt, uns damals aber noch keine Einblicke in das Fantasy-Rollenspiel gewährt. Beim gestrigen PlayStation-Showcase gab es nun einen ersten Trailer zu sehen, außerdem wurden neue Details zur Story und zum Gameplay verraten.So wie auch schon im ersten Teil wird dem Helden, dem sogenannten Erweckten, sein Herz von einem Drachen gestohlen, sodass dieser keine andere Wahl mehr hat als aufzubrechen und das Feuer speiende Ungetüm zu töten.Auch in Sachen Gameplay bleibt man dem erfolgreichen Vorgänger treu, im Mittelpunkt des Geschehens stehen somit wieder einmal die Kämpfe gegen die oftmals riesigen Kreaturen, die dank der RE Engine (unter anderem Monster Hunter Rise, Resident Evil Village oder Street Fighter 6) nun noch mal ein gutes Stück beeindruckender aussehen.Zwar wird Dragon's Dogma 2 ein reines Singleplayer-Abenteuer, dennoch verspricht Capcom, dass es sich nicht wie ein solches anfühlt: Durch eine künstliche Intelligenz gesteuerte Vasallen sollen stets das Gefühl vermitteln, zusammen mit anderen Spielern in der Fantasywelt unterwegs zu sein. Bei den Vasallen handelt es sich um mysteriöse Wesen aus einer anderen Welt, die dem Erweckten dienen und deren Charakter die Spieler selbst festlegen dürfen.Dragon's Dogma 2 erscheint sowohl für den PC (via Steam) als auch die PlayStation 5 und Xbox Series X/S , einen Erscheinungstermin gibt es allerdings noch nicht.