Devil May Cry 5 - Capcom zeigt den Launch-Trailer der Special Edition

In diesem Monat veröffentlicht Capcom die Special Edition von Devil May Cry 5 pünktlich zum Start der neuen Konsolen von Sony und Microsoft. Während Xbox-Spieler somit bereits morgen in den Genuss der verbesserten Version kommen, müssen sich PlayStation-Nutzer hingegen bis zum 19. November gedulden. Fans beider Lager dürfen sich aber schon heute über den extralangen Launch-Trailer freuen.Devil May Cry 5 erschien ursprünglich im letzten Jahr für den PC, die PlayStation 4 und Xbox One . Die Neuauflage für die neue Hardware-Generation kommt mit einigen Ver­bes­se­run­gen daher. So wird auf entsprechend geeigneten Bildschirmen 4K bei bis zu 120 fps geboten. Ebenfalls gibt es verbesserte Reflexionen dank Raytracing sowie optimierte 3D-Audioeffekte. Zudem fallen die Ladezeiten deutlich kürzer aus.Es gibt einen neuen Turbo-Modus, in dem das gesamte Spiel dann schneller abläuft. Im Modus "Legendärer Dark Knight" bekommen es Spieler mit besonders großen Geg­ner­mas­sen zu tun. Weiterhin hält mit Vergil ein zusätzlicher spielbarer Charakter Einzug in das Spiel. Dieser erscheint am 15. Dezember auch als DLC für PC, PlayStation 4 und Xbox One.