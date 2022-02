Destiny 2: Neuer Trailer stimmt auf die Hexenkönigin-Erweiterung ein

Mit "Die Hexenkönigin" steht die Veröffentlichung der nächsten großen Erweiterung für Destiny 2 kurz bevor. Im nächsten Kapitel der Destiny-Handlung wird dann die titelgebende Schar-Hexe Savathûn eine zentrale Rolle einnehmen. Im Launch-Trailer zeigt diese sich schon einmal von ihrer schlechtesten Seite.Die Erweiterung "Die Hexenkönigin" (The Witch Queen) führt mit der Thronwelt einen neuen Schauplatz ein, der mit Savathûns schimmerndem Palast oder von knorrigen Wurzeln durchzogenen Sümpfen einiges an Abwechslung verspricht. Spieler erforschen diese geheimnisvolle Welt mit dem Ziel herauszufinden, wie die Hexe Savathûn das Licht stehlen konnte.Neben einer neuen Story-Kampagne bringt die Erweiterung unter anderem noch einen neuen Raid, eine weitere Aktivität für sechs Spieler und die Glefe als neue Waffe mit sich. Mit dem neuen Waffen-Crafting können Spieler zudem individuelle Waffen erstellen. Die Hexenkönigin erscheint am 22. Februar 2022.