Deathloop: Zweiter Trailer zum neuen Shooter der Dishonored-Macher

Bethesda Softworks und die Arkane Studios haben einen neuen Trailer zum ungewöhnlichen Shooter Deathloop veröffentlicht, in dem Spieler einen Ausweg aus einer Zeitschleife finden müssen. Dazu müssen offenbar rechtzeitig bestimmte Personen eliminiert werden, ansonsten beginnt derselbe Tag von vorn.Der neue Gameplay-Trailer veranschaulicht noch einmal die Ausgangslage von Deathloop: Spieler befinden sich in der Rolle des Protagonisten Colt auf der geheimnisvollen Insel Black­reef, deren Bewohner dank einer Zeitschleife ein und denselben Tag immer wieder aufs Neue erleben. Im Gegensatz zu den anderen Einwohnern ist Colt mit dieser Situation aber nicht glücklich und so versucht er, den "Loop" zu durchbrechen. Dies gelingt aber nur, wenn er innerhalb eines Tages acht bestimmte Personen ermordet, die sich aber alle über die Insel verteilt aufhalten. Wie das Video zeigt, sind dazu einige Vorbereitungen notwendig.Deathloop erscheint 2021 für den PC und die PlayStation 5 . Ab dem Release-Tag gilt für die PS5 eine einjährige Konsolenexklusivität, danach könnte der Shooter auch für weitere Platt­formen folgen.