Cyberpunk 2077: Phantom Liberty - Erste großes Erweiterung enthüllt

Die erste große Story-Erweiterung heißt Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Der Weg geht nur auf Next-Gen weiter

"Phantom Liberty": Cyberpunk 2077 will mit seiner ersten großen Erweiterung nach dem holprigen Start ein neues Kapitel aufschlagen. Wie CD Projekt Red bei der Vorstellung ankündigt, werden die Geschichten von V, Johnny Silverhand und Co. aber nur auf Next-Gen-Systemen weitergeschrieben.CD Projekt Red hatte bei seinem jüngsten Night City Wire Livestream einiges zu verkünden. Neben dem Edgerunners-Update 1.6 und Infos zur gleichnamigen Anime-Serie , die in diesen Monat auf Netflix Premiere feiert, macht man es jetzt auch mit dem ersten Story-DLC für das digitale Scifi-Abenteuer offiziell. Cyberpunk 2077: Phantom Liberty wird im nächsten Jahr die Geschichte von V offenbar mit einer Art Geheimagenten-Story fortschreiben - so viel scheint der erste kurze Teaser-Trailer schon zu verraten.Darin ebenfalls zu sehen: Keanu Reeves darf in der ersten großen Story-Erweiterung als Johnny Silverhand zurückkehren - und der ist offenbar gar nicht damit einverstanden, dass sich V geschäftlich mit den New United States of America einlässt. "Wir haben eine Menge Spaß mit [der Erweiterung]", so Game Director Gabriel Amatengelo laut IGN im Livestream. "Wir haben eine Menge Spaß mit [der Erweiterung]", sagte Game Director Gabriel Amatengelo. "Es ist ein ganz neuer Erzählstil und eine neue Besetzung von Charakteren."Und natürlich darf auch einer der anderen wichtigsten Charakter in Cyberpunk 2077 mit "Phantom Liberty" weiter wachsen: die Stadt Night City selbst. Diese wird laut Amatengelo um einen neuen Distrikt erweitert, in dem sich ein Großteil der neuen Handlungsstränge zusammenfinden. Auch im Trailer sind erste neue Standorte zu sehen, auch neue Waffen zeigen sich kurz.Mit der Ankündigung von "Phantom Liberty" kommt auch eine andere Gewissheit: Das Edgerunners-Update wird das letzte große Update für Old-Gen-Konsolen sein, danach wird nur noch die nötigste Wartungsarbeit geleistet. Die Story-Erweiterung bleibt dann Next-Gen-Konsolen und dem PC vorbehalten.