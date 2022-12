Crime Boss: Rockay City - Starbesetzter Koop-Shooter vorgestellt

505 Games und die tschechischen Ingame Studios haben den Ego-Shooter Crime Boss: Rockay City für den PC enthüllt. Im Fokus des Gameplays stehen Raubüberfälle, die Spieler entweder allein oder im Koop mit Freunden durchziehen können. Das Besondere: Mit an Bord sind Hollywood-Größen wie Chuck Norris oder Danny Trejo.Es war sicherlich eine der überraschendsten Neuankündigungen bei den Game Awards am letzten Freitag: In Crime Boss: Rockay City übernehmen Spieler die Rolle des Kriminellen Travis Baker (dargestellt von Michael Madsen), der in der fiktiven Stadt Rockay City in den 1990ern zum Verbrecherboss aufsteigen will.Gelingen soll dies vor allem mit ertragreichen Raubzügen, aber auch Morde und andere waghalsige Missionsziele stehen auf der Tagesordnung. Da all dies allein natürlich nur schwer zu bewerkstelligen ist, muss Baker auf die Fähigkeiten seines Teams zählen, welches von Michael Rooker, Kim Basinger, Danny Glover und Damion Poitier verkörpert wird. Gespielt wird wahlweise allein oder im Koop mit drei zusätzlichen Freunden.Natürlich streben in Rockay City auch noch weitere Gangs nach der Verbrechenskrone, im Ankündigungstrailer sind etwa Danny Trejo und Vanilla Ice als Gangsterbosse zu sehen. Ein besonders harter Brocken dürfte zudem der Sheriff der Stadt werden, denn in dieser Rolle ist Chuck Norris mit dabei.Crime Boss: Rockay City erscheint am 28. März 2023 zunächst nur für den PC (Epic Games Store), Versionen für die PlayStation 5 und Xbox Series X/S folgen später.