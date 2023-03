Crime Boss: Rockay City - Neuer Trailer stellt die drei Spielmodi vor

In wenigen Tagen erscheint der Shooter Crime Boss: Rockay City für den PC, der nicht nur mit schneller Action, sondern auch einem Aufgebot diverser Hollywood-Größen punkten will. Im neuesten Trailer stellen die Ingame Studios und 505 Games die unterschiedlichen Spielmodi ein wenig genauer vor.Durch das Video führt der Schauspieler Damion Poitier, der im Spiel die Rolle des Charakters Nasara übernimmt. Diesem werden wir vor allem im Story-Modus Baker's Battle begegnen, in dem wir selbst in die Rolle von Travis Baker (dargestellt durch Michael Madsen) schlüpfen und uns durch Überfälle, Raubzüge und Bandenkämpfe zum König der Unterwelt hocharbeiten. Hauptgegner ist dabei der anfangs übermächtige Sheriff Norris (Chuck Norris).Im Crime Time-Modus geht es hingegen nicht um eine zusammenhängende Geschichte, sondern um das schnelle Geld. Spieler können hier allein oder mit Freunden verschiedene "Jobs" erledigen. Dabei kommt es unter anderem auch stark auf die Zusammenstellung des richtigen Teams für die Aufgabe an. Zuletzt geht es noch um den Urban Legends-Modus. Hier warten sechs kurze Mini-Kampagnen auf die Spieler, welche sich ebenfalls allein oder im Koop bestreiten lassen.Crime Boss: Rockay City startet am 29. März 2023 für den PC, Konsolenfassungen folgen zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr.