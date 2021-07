Clash Artifacts of Chaos: Neues Spiel der Zeno Clash-Macher im Trailer

Mit Clash: Artifacts of Chaos haben das Studio ACE Team und der Publisher Nacon ein neues Action-Adventure angekündigt, das Spieler als einen Krieger in einer feindlichen Welt nach mächtigen Artefakten suchen lässt. Wie ein erster Trailer zeigt, werden Auseinandersetzungen dabei primär durch Faustkämpfe ausgetragen.Clash: Artifacts of Chaos erzählt die Geschichte des Kriegers Pseudo, der in der Welt von Zenozoik nach den Artefakten des Chaos sucht. Kämpfe mit anderen Bewohnern sind in dieser geheimnisvollen Welt natürlich unvermeidbar. Das Besondere: Einer alten Tradition zufolge werden die Regeln eines jeden Kampfes durch ein Würfelspiel bestimmt. Darüber hinaus gilt es, verschiedene Nahkampftechniken zu meistern. Glücklicherweise begleitet ein kleines Wesen den Helden, welches einzigartige Heilkräfte besitzt.Neben einer Singleplayer-Kampagne soll Clash: Artifacts of Chaos auch einen Multiplayer mit Arena-Kämpfen und einen Koop-Modus für bis zu drei Spieler enthalten. Das Spiel der Zeno Clash-Macher erscheint im Juni 2022 für den PC, die PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X