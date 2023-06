Cities: Skylines 2 - Die Städtebau-Simulation startet im Oktober

Cities: Skylines 2 hat zum Xbox Games Showcase am Sonntagabend einen neuen Trailer erhalten. Dieser zeigt, was in der Städtebausimulation so alles möglich ist. Auch das genaue Erscheinungsdatum steht jetzt fest, zudem sind Vorbestellungen ab sofort möglich.Nachdem der einstige Genre-Primus SimCity nach seinem missglückten Reboot vor zehn Jahren in der Versenkung verschwunden ist, hat sich Cities: Skylines zum neuen Liebling unter den Städtebauern gemausert. Dessen Fortsetzung soll schon bald in Hinblick auf Realismus noch einmal eine ordentliche Schippe draufpacken und hier neue Maßstäbe setzen.Nachdem das Spiel im März zwar mit einem schönen Trailer, aber noch ganz ohne Gameplay-Material, angekündigt wurde , hat Paradox Interactive nun auch ein Video mit tatsächlichen Spielszenen bereitgestellt. In diesem können wir einen Blick auf die Benutzeroberfläche werfen und sehen, wie Spieler Straßenzüge und ganze Stadtviertel anlegen sowie Industrie, Wohngebiete und Grünanlagen aus dem Boden stampfen. Auch unterschiedliche Witterungsbedingungen und ein Tag-und-Nachtwechsel sind zu erkennen.Wann Cities: Skylines 2 erscheint, steht jetzt ebenfalls fest: Los geht es am 24. Oktober 2023 auf dem PC, der Xbox Series X/S und PlayStation 5 . Wer das Spiel vorbestellen möchte, kann dies ab sofort tun.