Call of Duty: Black Ops Cold War bekommt einen neuen Zombie-Modus

Nachdem es zuletzt Gerüchte um einen neuen Zombie-Modus für Call of Duty: Black Ops Cold War gegeben hatte, wurde dieser nun offiziell bestätigt. "Outbreak" soll außerdem den Start der neuen Saison des Shooters markieren, welche noch in dieser Woche beginnt. Der Trailer zeigt, was auf Spieler dann zukommt.Wie Activision und der Entwickler Treyarch erläutern, nimmt die Handlung der neuen Zombie-Erfahrung Bezug auf die Dunkeläther-Dimension. Spieler werden als Requiem-Soldaten an verschiedene Schauplätze im Ural entsandt, um dort gefährliche Experimente durchzuführen und natürlich jede Menge Untote zu bekämpfen. Wer sich nicht auf bloße Feuerkraft verlassen möchte, kann Gegner auch mit verschiedenen Fahrzeugen zer­mat­schen.Neben dem Zombie-Modus bringt Season 2 natürlich noch eine Reihe weiterer Neuerungen, darunter zusätzliche Waffen, Karten und Multiplayer-Modi. Los geht es am 25. Februar 2021. Weitere Details fasst Activision in einem ausführlichen Blogpost zusammen.