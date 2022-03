Borderlands trifft Tabletop: Tiny Tina's Wonderlands im Launch-Trailer

Borderlands mit Rollenspiel-Anstrich

Sechs anpassbare Heldenklassen

Heute erscheint Tiny Tina's Wonderlands für den PC sowie die Konsolen von Sony und Microsoft: Der Shooter greift die bewährte Borderlands-Formel auf und verbindet diese mit Dungeons-and-Dragons-Elementen. Dass sich das Spiel dabei zu keinem Zeitpunkt wirklich ernst nimmt, zeigt der nun veröffentlichte Launch-Trailer noch einmal recht deutlich.Spieler erwartet in Tiny Tina's Wonderlands eine extrem bunte und nicht minder verrückte Fantasy-Welt voll von legendären Abenteuern, merkwürdigen Gestalten sowie natürlich reichlich Beute - und der böse Dragon Lord und seine Schergen müssen nebenbei auch noch besiegt werden. Bis es soweit ist, heißt es: ballern was das Zeug hält, wobei es in bester Borderlands-Manier ein scheinbar unerschöpfliches Arsenal an Waffen zu finden gilt.Regeln gibt es dabei auch, diese sind aber ... ziemlich dehnbar, denn immerhin gibt hier die titelgebende Tiny Tina den Ton an und führt den Spieler durchs Abenteuer. Die Gastgeberin konnte bereits im Borderlands 2-Add-on "Sturm auf die Drachenfestung" ihr Händchen für Tabletop-Wahnsinn unter Beweis stellen. Seit letztem Jahr ist die beliebte Erweiterung sogar als eigenständiges Spiel erhältlich.Vor dem Antritt ihrer Reise stellen sich Spieler in Tiny Tina's Wonderlands ihren eigenen Helden zusammen, der sich natürlich nicht nur optisch anpassen, sondern über Skillbäume stetig verbessern lässt. Zur Wahl stehen die sechs Klassen Stabbomancer und Brr-Serker Klauenbringer und Zauberschuss sowie Grabspross und Sporenhüter . Wer nicht allein spielen möchte, kann sich übrigens online mit bis zu drei Freunden zusammenschließen.Tiny Tina's Wonderlands ist ab sofort für den PC (vorerst exklusiv im Epic Games Store), die PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X/S erhältlich.