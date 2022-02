Tiny Tinas Wonderlands: Grabspross & Sporenhüter-Klasse enthüllt

2K Games und das Studio Gearbox Software stellen in einem weiteren Trailer die verbleibenden zwei Klassen in Tiny Tina's Wonderlands vor. Bei diesen handelt es sich um den Dunkelmagier, der mit dem Tod im Bunde steht, und den Sporenhüter, der sich eher als naturverbundene, aber nicht minder fähige Klasse präsentiert.Der Grabspross (Graveborn) eignet sich vor allem für Spieler, die gern mal ein Risiko eingehen, denn dieser opfert einen Teil seiner eigenen Gesundheit, um mächtige Zauberangriffe wirken zu können. Begleitet wird der Grabspross von einem Halb-Lich, der die Magie des Spielers mit seinem eigenen Zauber verstärkt.Sporenhüter (Spore Warden) können bis zu sieben Pfeile gleichzeitig abfeuern und eisige Tornados heraufbeschwören, welche Gegner dann ganz einfach wegfegen oder zumindest schwächen. Durch einen giftspeienden Pilzgefährten an seiner Seite ist auch der Sporenhüter niemals allein unterwegs.In der Vergangenheit durften wir bereits den einen oder anderen Blick auf den Killomanten und Brr-Serker sowie den Klauenbringer und Zauberschuss werfen. Tiny Tina's Wonderlands erscheint am 25. März 2022.