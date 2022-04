Bloodhunt: Neuer Battle-Royale-Shooter für PC und PS5 erschienen

Im Free-to-Play-Titel Bloodhunt tobt auf den Staßen Prags ein erbitterter Kampf zwischen mehreren Vampirclans. Jetzt wurde der Vampire: The Masquerade-Ableger offiziell veröffentlicht, zum Start stimmt ein neuer Trailer auf den Krieg der Untoten ein.Am Mittwoch hat der Entwickler seinen kostenlosen Battle-Royale-Shooter aus dem Early Access entlassen und in der finalen Version für den PC (via Steam) und die PlayStation 5 veröffentlicht. gekämpft wird in der Third-Person-Perspektive, zu Beginn einer Partie entscheiden Spieler sich zunächst für eine Clan-Zugehörigkeit und bestimmen mit dieser dann auch ihren bevorzugten Stil.Wer möchte, kann also beispielsweise auf direkte Offensivangriffe setzen oder geschickt aus dem Dunkel der Nacht heraus attackieren. Dabei kommen stets auch übernatürliche Kräfte zum Einsatz und durch das Trinken von Blut werden die Vampire natürlich immer stärker.Neben Kämpfen in Dreierteams mit anderen Spielern bietet Bloodhunt außerdem Einzelspieler- und Ranglisten-Modi. Auf Pay-to-win wird dabei ausdrücklich verzichtet, sodass lediglich kosmetische Extras gegen Echtgeld zu haben sind. Mit denen lassen sich dann etwa die Kleidung und Frisuren der Vampire individuell gestalten.