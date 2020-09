Avengers, Mafia und Co.: Die besten Spiele-Releases im September

Der September hält gleich einige interessante Spiele-Neuerscheinungen für PC und Konsolen bereit. Am heutigen Freitag erscheinen etwa das Actionspiel Marvel's Avengers , das bereits eine sehr erfolgreiche Betaphase hinter sich hat. Ebenfalls ab sofort erhältlich: Das Re­make Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 , welches die ersten beide Teile der Skateboarding-Serie neu auflegt, sowie NBA 2K21.Auch wenn Konami in diesem Jahr keinen vollwertigen PES-Titel an den Start bringt, ver­öf­fent­licht der japanische Entwickler am 15. September zumindest das PES 2021 Season Update mit aktualisierten Spielinhalten. Am 25. September erscheint dann schließlich noch die Mafia: Definitive Edition, welche den Klassiker aus dem Jahr 2002 grundlegend über­ar­bei­tet.Zwischen dem 23. und 27. September könnte außerdem die Tokyo Game Show einige Überraschungen bereithalten. Die Messe findet in diesem Jahr so wie auch schon die Gamescom rein digital statt.