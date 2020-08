Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 - Sportspiel-Remake im Launch-Trailer

Der Start der Remakes von Tony Hawk's Pro Skater 1 und 2 steht kurz bevor. In der Neuauflage der beiden rundum erneuerten Kult-Klassiker können Spieler wieder zur Skater-Legende werden und spektakuläre Tricks vollführen. Einige davon gibt es jetzt im offiziellen Launch-Trailer zu bestaunen.Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 bündelt die beiden 1999 respektive 2000 veröffentlichten Spiele mit einer zeitgemäßen Grafik auf Grundlage der Unreal Engine 4 und bietet neben den aus den Originalen bekannten Tricks auch viele Skateboards-Stunts aus späteren Teilen der Reihe und eine optimierte Steuerung. Fans des ursprünglichen Soundtracks dürfen sich über eine Rückkehr fast sämtlicher Songs freuen.Wer möchte, kann lokal oder im Online-Multiplayer gegen andere Spieler antreten und im "Create-A-Park" und "Create-A-Skater" Modi selbst kreativ werden. Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 erscheint am 4. September 2020 für den PC, die PlayStation 4 und die Xbox One . Auf dem PC ist das Spiel dann exklusiv im Epic Games Store erhältlich.