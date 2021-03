Atomic Heart - Trailer stellt den Fotomodus des Shooters vor

Der Entwickler Mundfish hat einen weiteren Trailer zum Shooter-Rollenspiel-Mix Atomic Heart veröffentlicht und zeigt darin den Fo­to­mo­dus in Aktion. Neben neuen Einblicken in die Spielwelt ist auch der Protagonist in besonders detaillierten Nahaufnahmen zu sehen.Auch mit dem neuesten Video lässt das russische Studio Mundfish keinerlei Zweifel daran aufkommen, dass Spieler mit Atomic Heart ein optisch beeindruckender Shooter erwartet. Nach unerwarteten Vorfällen in der sowjetischen Einrichtung 263826 müssen Spieler in der Rolle des Agenten Major P-3 direkt im Zentrum der Katastrophe aufräumen und verhindern, dass deren Folgen die gesamte Welt bedrohen.Neben Mutationen muss sich P-3 zudem noch gegen das neurale Netzwerk "Kollektiv" zur Wehr setzen, welches diesem neben Robotern auch Drohnen auf den Hals hetzt. Mithilfe eines als "Chaika 3.0" bezeichneten Gerätes kann der Held mehr als 30 unterschiedliche Nahkampf- und Feuerwaffen herstellen und modifizieren.Leider gibt es weiterhin keinen Erscheinungstermin für Atomic Heart. Das Spiel entsteht neben dem PC auch für die PlayStation 5 PlayStation 4 und Xbox One