ArcheAge 2: Erster Trailer kündigt das Spiel für PC und Konsole an

Der koreanische Spiele-Entwickler XL Games und das Studio Kakao Games haben gemeinsam einen Trailer zum Online-Rollenspiel ArcheAge 2 veröffentlicht, welches für PC und Konsole erscheint. Zu sehen gibt es einen durchaus vielversprechenden ersten Eindruck von der Spielwelt und dem, was Spieler dort erwartet.Die Fortsetzung des Ende 2014 in Europa veröffentlichten MMORPGs ArcheAge basiert auf der Unreal Engine 5 - und kann sich in Sachen Grafik wirklich sehen lassen, wie das nun geteilte In-Engine-Video zeigt. Enthüllt werden darin verschiedene Landschaften wie Meere, Wüsten oder Sümpfe, auch erste Kämpfe gegen menschliche sowie nichtmenschliche Gegner machen Lust auf mehr.Wann genau ArcheAge 2 erscheint, ist noch nicht bekannt, derzeit ist aber ein Release im Jahr 2024 auf dem PC, der PlayStation 5 und der Xbox Series X/S wahrscheinlich.