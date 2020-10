Aquanox Deep Descent: Trailer zeigt die Waffensysteme in Aktion

THQ Nordic und der Entwickler Digital Arrow zeigen in einem neuen Trailer zum Unterwasser-Actionspiel Aquanox Deep Descent einige der Waffen, mit denen die Tiefseefahrzeuge ausgestattet werden können. Dabei dürfen klassische Torpedos nicht fehlen, es gibt aber noch weitaus mehr gefährliche Angriffssysteme zum Ausrüsten.Wie im neuesten Trailer zu sehen ist, unterscheiden sich die Waffen in Aquanox Deep Descent mitunter recht deutlich, weshalb Spieler die richtigen Geschütze stets mit Bedacht auswählen sollten. So können weit entfernte Gegner etwa mit der Shard Prototype IV ausgeschaltet werden, bevor sie dem eigenen Schiff zu nahe kommen. Für möglichst effektive Angriffe aus der Nähe bietet sich hingegen das Schrapnell an.Aquanox Deep Descent erscheint am 16. Oktober 2020 für den PC.