Aquanox Deep Descent - Offizieller Launch-Trailer veröffentlicht

THQ Nordic und Digital Arrow veröffentlichen heute Aquanox Deep Descent für den PC. An neuen Videos zum Unterwasser-Abenteuer hatte es in letzter Zeit wahrlich nicht gemangelt und so verwundert es nicht, dass der Start mit einem offiziellen Launch-Trailer gefeiert wird.Zählt man das 1996 erschienene Schleichfahrt mit, ist Aquanox Deep Descent der bereits vierte Teil der Reihe. Vorkenntnisse sind jedoch keine erforderlich, wenn Spieler in die Tiefen des Ozeans eintauchen. Dieser ist zur letzten Heimat der Menschen geworden, nachdem die Kontinente unbewohnbar wurden. Allerdings haben die Überlebenden ihren Hang zu Konflikten mitgenommen, weshalb es auch unterhalb der Meeresoberfläche zu Kämpfen um Ressourcen und die Vorherrschaft kommt.Spieler werden in dieser Welt zu Kampfpiloten und dürfen im Verlauf der Geschichte zahlreiche Gegner mit Torpedos und weiteren Waffen auf den Grund des Meeres befördern. Wahlweise können sich Spieler im Koop zusammenschließen oder klassische Multiplayer-Gefechte austragen. Nach der Veröffentlichung für den PC soll Aquanox Deep Descent zu einem späteren Zeitpunkt noch für die PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.