Aquanox Deep Descent - Der Unterwasser-Shooter im Überblick

THQ Nordic hat ein weiteres Video zu Aquanox Deep Descent veröffentlicht und gibt in diesem einen ausführlichen Überblick über den Unterwasser-Shooter, der noch in dieser Woche für den PC erscheint. Unter anderem geht es um die Story, die unterschiedlichen Schiffstypen und Fraktionen.Zwar ist Aquanox Deep Descent bereits der vierte Teil der Reihe, dennoch haben jüngere Spieler mit den Vorgängern noch keine Bekanntschaft gemacht. Immerhin erschien der bislang letzte Teile vor rund 18 Jahren. Glücklicherweise sollen für den neuesten Ableger keine Vorkenntnisse notwendig, sein, dennoch möchten THQ Nordic und der Entwickler Digital Arrow den Einstieg in die Unterwasserwelt mit einem Erklär-Video noch weiter erleichtern. Dieses fasst kurz die Geschichte zusammen und stellt die unterschiedlichen Spielmodi vor.Außerdem erfahren wir mehr über die Schiffstypen und deren Vor- sowie Nachteile, die Waffen und Verteidigungssysteme und lernen, dass das Sammeln von Materialien in den Meerestiefen von großer Bedeutung ist, um weitere Verbesserungen freischalten zu können.Aquanox Deep Descent erscheint am Freitag den 16. Oktober 2020 für den PC. Versionen für die PlayStation 4 und Xbox One folgen zu einem späteren Zeitpunkt.