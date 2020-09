Aquanox Deep Descent: Release-Termin steht & neuer Trailer

THQ Nordic und das Entwicklerstudio Digital Arrow haben gemeinsam den Erscheinungstermin der Unterwasser-Kampfsimulation Aquanox Deep Descent bekanntgegeben. Demnach erscheint das Spiel bereits im Oktober dieses Jahres für den PC. Begleitet wurde die Enthüllung des Termins von einem neuen CGI-Trailer.Aquanox Deep Descent ist ein Reboot der Reihe, welches somit keine inhaltlichen Bezüge mehr zu Aquanox (2001) und Aquanox 2 (2002) besitzt. Die Erdoberfläche ist un­be­wohn­bar geworden und die Überlebenden haben sich in Stationen unterhalb der Oberfläche der Ozeane zurückgezogen. Ihre kriegerische Natur haben die Menschen aber nicht hinter sich gelassen und so kämpfen die verschiedenen Fraktionen weiterhin um die knappen Res­sour­cen.Spieler übernehmen die Rolle verschiedener Kampfpiloten und nehmen im Cockpit ver­schie­de­ner Unterwasserfahrzeuge Platz, die sich mit verschiedenen Schiffsteilen und Ver­bes­se­run­gen optimieren lassen. Wer möchte, kann die Geschichte wahlweise allein oder im Koop mit bis zu vier Spielern erleben.Aquanox Deep Descent erscheint am 16. Oktober 2020 für den PC.