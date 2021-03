Aliens: Fireteam - Neuer Shooter im Alien-Universum angekündigt

Marines gegen Aliens

Zahlreiche Gegnertypen

Die Cold Iron Studios haben überraschend einen neuen Koop-Shooter für PC und Konsolen angekündigt, der im Alien-Universum an­ge­sie­delt ist. In verschiedenen Missionen müssen Spieler als Marines gemeinsam die Xenomorphs bekämpfen. Erscheinen soll Aliens: Fireteam bereits in diesem Sommer.Während ein weiterer Teil der Alien-Filmreihe noch auf sich warten lässt, steht das nächste Spiel basierend auf dem Franchise schon in den Startlöchern. Die Story von Aliens: Fireteam soll sich 23 Jahre nach der ursprünglichen Film-Trilogie an Bord der USS Endeavor zu­tra­gen und Spieler als Colonial Marine in vier abwechslungsreiche Kampagnen entsenden.Es darf zwischen den fünf Klassen "Schütze", "Abrissexperte", "Techniker", "Arzt" und "Auf­klärer" gewählt werden, die natürlich jeweils über individuelle Fähigkeiten und Ei­gen­schaf­ten verfügen. Zudem versprechen die Entwickler mehr als 30 Waffen und über 70 Mo­di­fi­ka­tio­nen und Aufsätze. Der Blick auf das Geschehen findet in der Third-Person-Perspektive statt, wer nicht online mit bis zu zwei Freunden spielen möchte, kann alternativ allein mit KI-Begleitern auf Alien-Jagd gehen.Auf der Seite der Feinde wird ebenfalls viel Abwechslung versprochen: Mehr als 20 Gegner­typen, darunter elf verschiedene Xenomorph wie Praetorian oder Facehugger, sind während der Kampagnen anzutreffen und machen den Marines mit unterschiedlichen Angriffstaktiken das (Über)leben schwer. Einige davon sind im ersten Gameplay-Trailer zu sehen, den die Ent­wick­ler zusammen mit den 20th Century Studios veröffentlicht haben.Einen genauen Release-Termin gibt es für Aliens: Fireteam zwar noch nicht, die Veröffentlichung ist jedoch bereits für diesen Sommer geplant. Der Shooter soll dann für den PC (via Steam), die PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X erscheinen.