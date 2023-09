Ad Infinitum: Launch-Trailer zum Psychohorror-Spiel aus Deutschland

Nacon und das deutsche Entwicklerstudio Hekate veröffentlichen heute das psychologische Horror-Adventure Ad Infinitum, in dem Spieler die Albträume eines Soldaten während des Ersten Weltkriegs hautnah miterleben. Dass dies nichts für schwache Nerven ist, macht der offizielle Launch-Trailer noch einmal mehr als deutlich.In Ad Infinitum findet sich ein junger deutscher Soldat während des Ersten Weltkriegs in einer Albtraumwelt wieder, in der die echten Schrecken mit einer Bedrohung durch abscheuliche Kreaturen verschmelzen. Was real ist und was nur Einbildung, ist für den jungen deutschen Soldaten nicht mehr klar zu unterscheiden, der einen Weg finden muss, die Kontrolle über seinen Verstand zurückzuerlangen.Damit dies gelingt, müssen Spieler zwar auch kämpfen, aber vor allem immer wieder neue Rätsel lösen und die wahren Ursprünge und Motive der ihnen begegnenden Monster verstehen. Ad Infinitum ist ab dem 14. September 2023 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S erhältlich.