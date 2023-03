Lego 2K Drive: Trailer kündigt das Klötzchen-Rennspiel für den Mai an

2K Games und das Studio Visual Concepts Entertainment haben ein neues Rennspiel im allseits bekannten Lego-Klötzchenuniversum vorgestellt: In Lego 2K Drive finden die Rennen in einer offenen Welt statt, erwartungsgemäß gibt es massig Anpassungsoptionen des eigenen Vehikels. Verschiedene Spielmodi sollen dabei für zusätzliche Abwechslung sorgen.Lego 2K Drive befördert Spieler in die Welt Bricklandia, die komplett frei befahren werden darf, also ganz ohne störende Ladepausen zwischen unterschiedlichen Regionen wie Städten, Wüsten oder Wasserlandschaften. Das eigene Fahrzeug, auch "Awesome Transforming Vehicle" genannt, lässt sich dabei Klötzchen für Klötzchen anpassen - im Trailer sind neben Rennboliden und Booten auch skurrile Kreationen wie fahrende Hamburger und ein Hühnerauto zu sehen. Der Kreativität sind hier wohl kaum Grenzen gesetzt.Neben einem Story-Modus, in dem Spieler nach der begehrten Sky Trophy greifen und sich mit dem Schurken Shadow Z anlegen, wird es zudem Einzel- und Serienrennen geben. Im Multiplayer darf man sich schließlich online oder zuhause im Splitscreen mit Freunden messen.Lego 2K Drive erscheint bereits am 19. Mai 2023 für den PC, die PlayStation 4 Xbox Series X/S sowie Nintendo Switch.