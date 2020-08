Seit Windows 95: Das Startmenü und der Desktop im Wandel der Zeit

Das Startmenü von Windows feiert in diesen Tagen seinen 25. Geburtstag. Um dies entsprechend zu feiern, präsentiert Microsoft ein (kurzes) Video, welches die Weiterentwicklung dieser kaum noch wegzudenkenden Windows-Funktion im Laufe der Jahre zeigt. Au­ßer­dem zeigt der Clip, wie sich der Windows-Desktop von damals bis heute verändert hat.Microsoft hat Windows 95 am 24. August 1995 veröffentlicht. Das Betriebssystem brachte viele Verbesserungen in Sachen Benutzerführung mit. Dazu gehörte auch das Windows-Startmenü, welches fortan immer wieder optisch überarbeitet und mit zusätzlichen Funk­tio­nen erweitert wurde.Mit Windows 8 versuchte Microsoft, das gewohnte Startmenü durch eine Kachel-Oberfläche zu ersetzen - was bei den Nutzern allerdings gar nicht gut ankam. Mit Windows 8.1, spätestens dann aber mit Windows 10 , kehrte das Startmenü wieder zurück und bietet in seiner aktuellen Ausführung ein modernes Design, welches gewohnte Funktionen und die Kacheln aus Windows 8 kombiniert.