iCue LINK: Die neue Einkabel-Technologie von Corsair ausprobiert

Corsair sagt dem Kabelsalat in Gaming-PCs den Kampf an - zumindest dann, wenn es um das Thema Kühlung geht. Innerhalb des iCue Link-Ökosystems werden verschiedene Komponenten wie Lüfter oder Kühler des Herstellers über ein einzelnes Kabel in Reihe miteinander verbunden. Andere Lösungen benötigen hierfür in der Regel mehr Kabel.Unser Kollege von Zenchillis Hardware Reviews hat das neue "Ein-Kabel-System" von Corsair ausprobiert und er spricht über die Vor- und Nachteile der leider proprietären Komponenten, welche außerdem einen nicht unbeachtlichen Aufpreis mit sich bringen.